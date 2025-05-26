جانتس: تعيين نتنياهو رئيسا جديدا للشاباك ضربة للمنظومة الأمنية

قال زعيم حزب الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، إن تعيين نتنياهو رئيسا جديدا للشاباك بما يتعارض وقرارات المحكمة العليا هو ضرب للمنظومة الأمنية.

جانتس يدعو رئيس الشاباك لعدم قبول المنصب المطروح من نتنياهو

ودعا جانتس، رئيس الشاباك المعين زيني إلى عدم قبول المنصب خشية أن يؤدي ذلك إلى أزمة.

وأوضح زعيم حزب الدولة الاسرائيلي، أن تحقيق أهداف الحرب يحتاج إلى سنوات ويجب إعادة جميع المختطفين بصفقة كاملة حتى لو كانت مؤلمة.

وتابع جانتس: الأمر الأهم في هذا الوقت هو إعادة كل المختطفين بصفقة، فلا يمكن للمختطفين البقاء في الأسر لسنوات ولا وقت لصفقات مجزأة.

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