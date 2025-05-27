"الفتنة نائمة" فهل يتسبب مجلس أبو ريدة في إيقاظها؟.. تعيين طولان والحضري لقيادة منتخب كأس العرب يثير جدلا واسعا.. القرار يغضب التوأم.. وشوبير يدخل على خط الأزمة ويهاجم مجلس الجبلاية

كأس العرب، شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الشديد سيطرت على الشارع الرياضي في مصر، بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتشكيل جهاز فني وطني بقيادة حلمي طولان، لتكوين منتخب مصر الثاني (المحليين) من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

هاني أبو ريدة، فيتو

حسام حسن يرفض المشاركة في كأس العرب

قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتشكيل منتخب ثاني بقيادة حلمي طولان يمثل مصر في بطولة كاس العرب، جاء بعد رفض حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، المشاركة في البطولة لأسباب مختلفة، وهو ما تسبب في خلق حالة من الحرج لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خاصة أن الأخير تربطه علاقات قوية مع مسئولي الاتحاد القطري لكرة القدم، كما أن بطولة كأس العرب تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأبو ريدة هو عميد أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا.

حسام حسن يرفض المشاركة في كأس العرب، فيتو

أسباب رفض المشاركة في كأس العرب

وجاء في أسباب الرفض التي قدمها حسام حسن لمجلس الجبلاية عن رفضه المشاركة في بطولة كأس العرب، أن توقيتها سيتعارض مع تحضيرات منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا.

حسام حسن أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أن بطولة كأس العرب ستنطلق في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، في حين أن بطولة أمم إفريقيا بالمغرب تنطلق بعدها بـ72 ساعة فقط، حيث تنطلق منافسات الكان في الفترة من 21 ديسمبر 2025، وتستمر حتى 18 يناير 2026.

وأبلغ حسام حسن مسئولي اتحاد الكرة، أنه علميا وبحسب أساسيات كرة القدم، فإن المشاركة في بطولة كأس العرب، ستضر لاعبي منتخب مصر كثيرا بدنيا وذهنيا قبل إنطلاق مشاركتهم في بطولة أمم أفريقيا، وقد تتسبب في نتائج كارثية للفراعنة في العرس الافريقي الكبير، كما خاف حسام حسن من تعرض لاعبي الهيكل الأساسي في تشكيلة الفراعنة للإصابة في كأس العرب، فيخسر جهودهم في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب بعدها ببضعة أيام.

غياب المحترفين عن كأس العرب

أما السبب الثاني وراء رفض حسام حسن المشاركة في بطولة كأس العرب، أن البطولة ستقام بدون اللاعبين المحترفين، كونها غير مدرجة في الأجندة الدولية للفيفا، ويخشى حسام حسن أن يتعرض خلالها منتخب الفراعنة لهزائم تنال من الروح المعنوية وعزيمة لاعبي الفراعنة قبل ماراثون بطولة أمم افريقيا بالمغرب

حلمي طولان، فيتو

تعيين حلمي طولان "نكاية" في حسام حسن

البعض رأى أن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين حلمي طولان مديرا فنيا لمنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، جاء نكاية في حسام حسن بعد إصراره على رفض المشاركة في كأس العرب، خاصة أن مجلس الجبلاية كان يراها فرصة ذهبية لتجهيز الفراعنة لمعترك أمم افريقيا بالمغرب، إلى جانب أنها تمثل فرصة لإنعاش خزينة الجبلاية بمبلغ مالي كبير يخرج اتحاد الكرة من أزمته المالية، في ظل الجوائز المالية الضخمة التي رصدها الاتحاد القطري للمنتخبات المشاركة في البطولة والتي تقدر ب36 مليون دولار أمريكي

كان قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة في شهر مارس الماضي، بتعيين حلمي طولان عضوا في اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، أغضب حسام حسن بشدة، خاصة أن طولان خرج قبلها في تصريحات تليفزيونية انتقد خلالها حسام، وأكد أنه لا يصلح لتدريب منتخب مصر ولا يعرف كيف يدرب ولا كيف يتحدث، وهو ما أغضب التوأم بشدة، فكيف هو حالهما بعد أن قرر هاني أبو ريدة تعيين طولان مديرا فنيا لمنتخب مصر الثاني المقرر مشاركته في كأس العرب

أحمد شوبير، فيتو

شوبير يتهم اتحاد الكرة بإحباط حسام حسن

كعادته لم يفوت الإعلامي أحمد شوبير، الفرصة ودخل على خط الأزمة، وأطلق تصريحات إذاعية أثارت جدلًا واسعًا، انتقد فيها تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كاس العرب، بقيادة حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة.

وأوضح شوبير أن المنتخب سيشارك بالصف الثاني من اللاعبين المحليين، وكان قد رشّح في وقت سابق الثنائي علي ماهر وطارق مصطفى لتولي المسؤولية الفنية، بالإضافة إلى حسام البدري، رغم ارتباطه الحالي بعقد مع أهلي طرابلس الليبي.

شوبير لـ حلمي طولان: هو أنت عايز تزهق حسام

وعلّق شوبير على تعيين حلمي طولان لمنتخب المحليين قائلًا: "حلمي هاجم حسام حسن بشدة في تصريحات سابقة، كما أن جهاز حلمي طولان يضم أحمد حسن كمدير للمنتخب، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، والثلاثة كانوا من أشد المنتقدين لحسام حسن مؤخرًا، والرافضين لتعيينه مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة.

أبو ريدة مع عصام الحضري، فيتو

شوبير يطلب طمأنة حسام حسن

وانتقد شوبير ما وصفه بـ"المشهد المربك" موجها سؤالا شائكا لمجلس الجبلاية: "هو أنت عايز تزهق حسام حسن من بدري ولا إيه؟!"، مطالبًا اتحاد الكرة بالخروج والتوضيح بأن هذه مهمة مؤقتة مدتها شهر ونصف فقط، ولا تمس من قريب أو بعيد الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تهيئة مناخ إيجابي وداعم لحسام حسن، خاصة في ظل استعداده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب.

الغريب في الأمر، أن مجلس الجبلاية ورئيسه هاني أبو ريدة تجاهلوا حالة الجدل، التي أعقبت تعيين حلمي طولان وجهازه، ولم يخرجوا للرد وتوضيح حيثيات القرار، وهو ما فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، حتى أن البعض رأى أن الخطوة تمهد للإطاحة بالتوأم من تدريب منتخب مصر عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا في المغرب، خاصة أن الفترة الماضية شهدت توتر العلاقة بين التوأم وهاني أبو ريدة، بسبب تصريحات سابقة للتوأم ضد بعض أعضاء اتحاد الكرة ممن أمضوا عشرات السنين في مجلس اتحاد الكرة ولم يقدموا شيئا للكرة المصرية وأنه آن الآوان أن يرحلوا بعد فشلهم طيلة هذه السنوات.

أحمد حسن، فيتو

طولان يكشف سبب اختياره لمنتخب المحليين

من جانبه كشف حلمي طولان في تصريحات إعلامية، عن سبب توليه لقيادة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، مشيرا إلى أنه تم ترشيح عدة أسماء مثل حسام البدري وطلعت يوسف لقيادة المنتخب في كأس العرب ولكن لا يمكن أن نأتي بمدرب بهذا الحجم لمدة شهرين ثم يرحل".

وأضاف طولان: "وجدت اللجنة الفنية تطلب مني تولي هذه المسألة كوني أملك الخبرة.. وهاني أبو ريدة وافق على ذلك حتى لا نحرج أحدا بتعيينه لفترة قصيرة، كذلك للحد من التكاليف المالية".

طولان: نعمل بدون مقابل

وأوضح طولان أن الجهاز الفني للمنتخب في كأس العرب سيعمل بلا مقابل كلنا لسنا بحاجة للأموال، وكشف "نحاول تقليل نفقات اتحاد الكرة حتى الآن ولذلك سيحضر أحمد حسن ممثلا عن المنتخب بدلا مني بما أن لديه دعوة لحضور القرعة بالفعل".

مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

مجموعة مصر في كأس العرب

وأجريت أمس الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العرب، التي تنطلق منافساتها في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية، ضمت معه منتخبات الأردن والإمارات، إلى جانب الفائز من الكويت وموريتانيا.

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