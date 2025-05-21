طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، المكرونة بالصلصة من أشهر أطباق المكرونة المعروفة على مستوى العالم، وفي مصر لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار وتقدم بنكهات مختلفة.

وطريقة عمل المكرونة بالصلصة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، وهى تعتبر سريعة التحضير وخفيفة في الطقس الحار.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل المكرونة بالصلصة.

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:

½ كيلو مكرونة أي نوع.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون.

1 بصلة متوسطة مفرومة.

3 فصوص ثوم مهروسة.

2 كوب عصير طماطم (أو 4 حبات طماطم مضروبة بالخلاط).

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري لزيادة كثافة الصلصة).

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

رشة سكر (لتعديل حموضة الطماطم).

بهارات إضافية حسب الذوق (كمون، بابريكا، ريحان، زعتر).

طريقة عمل المكرونة بالصلصة:

ضعي قدر كبير من الماء على النار مع قليل من الملح، وعند الغليان أضيفي المكرونة واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها واغسليها بقليل من الماء البارد حتى لا تلتصق.

في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وحركي قليلا حتى تظهر رائحته.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم، ثم أضيفي الملح، الفلفل، السكر، والبهارات.

دعي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10–15 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيدا حتى تتغطى بالكامل.

اتركيها على النار لدقيقتين كي تتشرب النكهة، ثم قدميها ساخنة.

يمكن رش القليل من الجبنة المبشورة مثل جبنة رومي أو بارميزان فوق الطبق.

تقدم بجانب سلطة خضراء أو قطعة دجاج مشوي.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

ولعمل المبكبكة

مكونات عمل المبكبكة:

500 جرام لحم مقطع مكعبات (لحم غنم أو عجل حسب الرغبة)

2 كوب مكرونة صغيرة (مثل الكوع أو الصدفية)

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 حبة طماطم مبشورة أو مطحونة

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختياري)

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح حسب الذوق

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

ماء ساخن (حوالي 4-5 أكواب)

فلفل أخضر أو شطة حسب الرغبة

كزبرة أو بقدونس للتزيين (اختياري)

طريقة عمل المبكبكة:

في قدر على النار، ضعي الزيت وسخنيه ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه من كل الجهات.

أضيفي الثوم والبهارات (فلفل، كركم، كمون، ملح، فلفل أحمر حار) وقلّبي جيدًا حتى تتشرب اللحمة النكهات.

أضيفي معجون الطماطم والطماطم المبشورة، وقلّبي حتى تتكثف الصلصة قليلا.

أضيفي الماء الساخن واتركي اللحم يطهى على نار متوسطة حتى يقترب من النضج (حوالي 30-40 دقيقة حسب نوع اللحم).

عندما ينضج اللحم بنسبة 80%، أضيفي المكرونة وقلبيها جيدا.

اتركيها تطهى مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج المكرونة وتمتص الصلصة.

إذا احتاجت ماء أثناء الطبخ، يمكن إضافة قليل من الماء الساخن.

قبل التقديم بدقائق، يمكن إضافة فلفل أخضر مقطع إذا رغبت في نكهة حارة.

تقدم ساخنة، ويمكن تزيينها بالكزبرة أو البقدونس المفروم.

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