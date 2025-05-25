طريقة عمل الطحينة بالسمسم فى خطوات بسيطة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم، الطحينة من المكونات الشهيرة التى عرفها المصريون منذ زمن بعيد وهى تحضر بالسمسم ولها قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل الطحينة بالسمسم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، لذا تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الطحينة بالسمسم.

مكونات عمل الطحينة بالسمسم:-

2 كوب من بذور السمسم الأبيض.

نصف كوب إلى كوب من زيت نباتي (يفضل زيت السمسم أو زيت دوار الشمس).

طريقة عمل الطحينة بالسمسم:-

ضعي بذور السمسم في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

قومي بتحميصها مع التحريك المستمر حتى يصبح لونها ذهبي وتفوح رائحتها.

لا تتركيها على النار لفترة طويلة حتى لا تحترق، لأن الطعم سيصبح مرا.

بعد التحميص، اتركي السمسم ليبرد تمامًا قبل الطحن.

ضعي السمسم المحمص في محضرة الطعام أو الخلاط.

ابدئي بطحنه حتى يصبح ناعم قدر الإمكان.

أضيفي الزيت تدريجيا أثناء الطحن حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

يمكن التحكم في كثافة الطحينة بإضافة المزيد من الزيت حسب الرغبة.

ضعي الطحينة في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق.

احفظيها في الثلاجة، ويمكن أن تبقى صالحة لمدة تصل إلى شهر.

للحصول على طحينة ناعمة جدا، يمكنك طحن السمسم مرتين.

يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي القوي بدلا من محضرة الطعام.

تأكدي من أن الزيت المستخدم لا يحمل نكهة قوية حتى لا يؤثر على الطعم.

طريقة عمل الطحينة

فوائد السمسم للصحة

والسمسم من الحبوب الشهيرة التى لها نكهة مميزة وتدخل فى الطهى وصناعة المخبوزات والحلوى، وله عشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد السمسم:-

يحتوي السمسم على دهون غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

يعتبر السمسم مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

تساعد الألياف الموجودة في السمسم على تعزيز حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، كما أنها تساهم في الوقاية من الإمساك.

تظهر بعض الدراسات أن السمسم يمكن أن يساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

الفيتامين E والزيوت الطبيعية في السمسم تحافظ على ترطيب البشرة وتمنع جفافها، كما أن استخدام زيت السمسم للشعر يساعد في تقويته ومنع تساقطه ويمنحه لمعان طبيعي.

يحتوي السمسم على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان لتقوية المناعة وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

المركبات المضادة للأكسدة في السمسم، مثل السيسامول والسيسامين، تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات في الجسم، مما يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

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