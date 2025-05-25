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خارج الحدود

وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة

إجتماع مدريد بشأن
إجتماع مدريد بشأن غزة، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مدريد، وذلك لبحث الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنساني الكارثي في القطاع وسبل نفاذ المساعدات الإنسانية، وحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين.

التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية

و حرص عبد العاطي، على الإشادة بتطور المواقف الدولية إزاء التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا لأهمية استمرار هذا النهج الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما نوه وزير الخارجية، بأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة.

العمل على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة

وتطرق عبد العاطي، لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي تعتزم فرنسا والسعودية تنظيمه بشكل مشترك في ١٨ يونيو المقبل في نيويورك، مؤكدًا أهمية أن يُسفر هذا المؤتمر عن مُخرجات قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

رفض مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة

وشدد وزير الخارجية على رفض مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة، وتطرق للوضع في الضفة الغربية الذي يزداد حدة مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مُدن وقُرى الضفة. 

كما أكد على أهمية إنهاء الاحتلال والعمل على استئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

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القضية الفلسطينية غزة نفاذ المساعدات الإنسانية الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بدر عبد العاطي قطاع غزة حل الدولتين

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