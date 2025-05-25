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أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق للرئيس السيسي: امض على بركة الله في مواقف مصر الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، فيتو

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، رسالة قوية ومساندة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبّر فيها عن دعمه الكامل لمواقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وتمسكها بثوابتها الوطنية ورفضها القاطع لأي محاولات لتصفيتها أو التنازل عنها، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف قيادته مستعدًا للتضحية من أجل الوطن وكرامته.

وزير الأوقاف السابق للرئيس السيسي: امضِ على بركة الله في مواقف مصر الشجاعة المشرفة تجاه القضية الفلسطينية

وقال الدكتور جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مخاطبًا الرئيس: "امضِ على بركة الله في مواقف مصر الشجاعة المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تصفيتها أو المساومة عليها أو التهجير.. امضِ في طريق استقلالية القرار المصري وبناء الدولة، ونحن خلف سيادتك مستعدون للتضحية من أجل وطننا وكرامتنا وثوابتنا الدينية والوطنية."

وأضاف: "هذا هو قدر مصر ودورها التاريخي وواجبها تجاه أمتها الذي لم ولن تتخلى عنه أبدًا، فهي في رباط إلى يوم الدين، ومن لم ينصفه الخلق ينصفه الخالق، وحسبنا نيتنا الصادقة فيما بيننا وبين الله عز وجل."

ودعا وزير الأوقاف السابق في رسالته أن يحفظ الله مصر وأمتها العربية، قائلًا: "اللهم احفظ مصر واحفظ أمتنا العربية، ووحد صفها وكلمتها، واجمع شملها، ورد كيد عدوها في نحره، وألهمنا الصواب والرشاد."

وزير الأوقاف السابق:  مصر ستظل كما كانت دائمًا الحصن الحصين للأمة

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة على أن مصر ستظل كما كانت دائمًا الحصن الحصين للأمة، قائلًا: "مصر التي قهرت التتار وانكسرت على أبوابها الحملات الصليبية، ستظل بإذن الله وبعزيمة أهلها حائط الصد الأول عن أمتها وكرامتها.. مصر الحضارة والتاريخ لم تتخلَ يومًا عن أمتها ولا عن دورها المحوري، وستبقى سدًا منيعًا في وجه المتربصين وأهل الشر."

واختتم رسالته بتأكيد أهمية الاصطفاف العربي في مواجهة التحديات، قائلًا: "كما أن الرجال مواقف، فإن الدول أيضًا مواقف.. نحن وأشقاؤنا أمة واحدة، وعدونا المتربص واحد ومعلوم، ويجب أن يكون خيارنا هو الاصطفاف العربي قبل فوات الأوان."

تأتي هذه الرسالة في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسط مواقف مصرية واضحة ورافضة لأي حلول تتعارض مع ثوابت العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني.

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