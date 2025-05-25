وزير الخارجية يؤكد على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار تنفيذ حل الدولتين

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع إسبين بارث إيد وزير خارجية النرويج، وذلك يوم الأحد ٢٥ مايو على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية.

انضمام النرويج لبيان المانحين الدوليين بشأن الوضع الإنساني في غزة

حرص الوزير عبد العاطى على الإشادة بالموقف النرويجي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مثمنًا انضمام النرويج لبيان المانحين الدوليين بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونوه بأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقة في المنطقة، كما وصل حجم المعاناة الإنسانية لمعدلات قياسية منذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية بالقطاع.

النرويج مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة

وأكد عبد العاطي على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار تنفيذ حل الدولتين، مشيدًا بموقف النرويج الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة، معربًا عن التقدير لدعم النرويج للخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

الانتهاكات الفادحة لقوات الإحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة

كما تطرق وزير الخارجية للوضع في الضفة الغربية، مستعرضًا الانتهاكات الفادحة لقوات الإحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة، مشددًا على ضرورة وقف هذه الممارسات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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