خبير استراتيجى يكشف الهدف الحقيقي وراء نقل معظم قوات إسرائيل إلى غزة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي: إن الهدف الإسرائيلى من إدخال معظم قواتها إلى قطاع غزة هو توسيع المنطقة العازلة في القطاع والسيطرة على مساحة 70% من مساحة غزة، وترك 30% للمتغيرات، وبالتالي قامت إسرائيل باستدعاء لواء المظليين قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وانضم إلى الهجوم على خان يونس تحت قيادة الفرقة 98.

تقسيم قطاع غزة وفصله عن الضفة

وأكد الدكتور طارق فهمى، فى تصريح لـ “فيتو”، أن جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة للجيش الإسرائيلي موجودة داخل قطاع غزة: جولاني، جفعاتي، ناحال، كفير، المظليون، الكوماندوز، اللواء 7، اللواء 188، اللواء 401، واللواء 141، واللواء 166 إلى جانبهم، ويشارك عدد قليل من ألوية الاحتياط في مناورة غزة هدفها أن تتمركز وتفصل خان يونس عن مدينة غزة، بالإضافة إلى رفح، فـخطة اسرائيل 2025 هى الخطة الخاصة باحتلال القطاع، وما يجري فى الضفة الغربية جزء من خطط الاستيطان وإجراء عمليات ترحيل 15 ألف فلسطينى شمال الضفة، وهى خطوات استيطانية سوف تستمر بهدف تقسيم القطاع وفصله عن الضفة وتقسيمه إلى قطاعات محددة.

تنفيذ مخطط التهجير الطوعي أو القسري

وواصل فهمي حديثه، قائلا: الأمر الأهم والأخطر أن إسرائيل تحتل 70% من القطاع، وجعلت الشركات الأمريكية هي التى تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، والهدف هو دفع الفلسطينيين لإخلاء هذه المناطق بهدف تنفيذ مخطط التهجير الطوعي أو القسري، والذي يتماشى مع مخطط ترامب لتحويل القطاع إلى ريفييرا أخرى، على حد زعمه!!



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