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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع حول القضية الفلسطينية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، إلى باريس للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية أعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الفرنسى.

ويهدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

ماذا تناولت مباحثات وزير الخارجية مع نظيره البلغاري؟ 

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي  بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

القضايا الإقليمية 

جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي الليلة الماضية وزيـر الخارجيـة البلغـاري "جورج جورجييف" في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن عبد العاطي، أعرب عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026.

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فلسطين القضية الفلسطينية باريس وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

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