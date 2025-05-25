الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: حماس فقدت قدرتها على القيادة والسيطرة في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال ‏رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حركة حماس تحت ضغط كبير جدا وفقدت قدرتها على القيادة والسيطرة في قطاع غزة، وذلك وفق تعبيره.

اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

بدورها، قالت حركة حماس اليوم الأحد، إن تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى هو تصعيد خطير لعدوانهم المتواصل ومحاولة يائسة لفرض واقع تهويدي.

وأضافت حماس: نحذر من تداعيات اقتحامات الأقصى ونؤكد أنها لن تغير هويته الإسلامية ولن تضفي شرعية على الاحتلال ومستوطنيه.

وتابعت حماس: العدوان على المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ويكشف حجم الاستهتار بدور الأمة الإسلامية.

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس أركان جيش الاحتلال جيش الاحتلال حماس حركة حماس غزة

مواد متعلقة

حماس تحذر: اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطير للعدوان

جيش الاحتلال يرصد صاروخا يمنيا في أجواء إسرائيل

إصابة جندي إسرائيلي في مشاجرة بين جنود الاحتلال

حماس: مجازر جيش الاحتلال تهدف لفرض التهجير القسري على أهالي غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

بهدف لـ محمد صلاح، ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في ختام البريميرليج

إخلاء سبيل طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على زميله بكفالة 20 ألف جنيه

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

محمد صلاح يسجل هدف تعادل ليفربول في شباك كريستال بالاس

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته بزوال المشكلات والهموم

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية