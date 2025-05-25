محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لنسب الإنجاز بملفات التقنين والمتغيرات المكانية (صور)

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لنسب الانجاز بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالقرية الأولمبية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، مدير عام مكتب المحافظ، مستشار مكتب الوزير المحافظ للشئون المالية، مستشار مكتب الوزير المحافظ للشئون الهندسية، مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، مدير الشئون القانونية، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء قطاع الشبكات شمال وجنوب ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية ومدير وحدة المتغيرات المكانية والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز محاور الاجتماع

وخلال الاجتماع، تم استعراض اخر بيان ملفات التقنين بالمحافظة والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بالمحافظة حيث أكد أكرم على ضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.



دفع وتيرة العمل في ملفات التقنين

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة وما عاد عليه بالنفع وعدد المعاينات والتقنين والعقود التي تم إبرامها وعدد المحاضر الجنائية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

وأشار المحافظ إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، بدءًا من استقبال طلبات المواطنين حتى إصدار العقود النهائية، مع تذليل العقبات الإدارية والقانونية التي تعوق الإنجاز، مطالبًا بإنهاء الملفات العالقة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن سداد مستحقات الدولة، مؤكدًا أنه يتابع بشكل يومي العمل في هذا الملف من أجل استرداد حق الدولة والشعب، وكذلك إنهاء ملفات المواطنين الجادين.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة النزول الميداني لفرق التقنين واللجان المشكلة لمعاينة الأراضي وسرعة إنهاء الإجراءات، بالتنسيق مع جهات الولاية.

محاسبة المسئولين المقصرين

وشدد محافظ الإسماعيلية على محاسبة أي مسئول يتسبب في تعطيل الملفات أو التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، مع التأكيد على الحفاظ على الأراضي المستردة من التعديات المتكررة، مؤكدًا كذلك على ضرورة ضبط منظومة العمل بما يحقق نتائج اكثر إيجابية وملموسة على أرض الواقع ليشعر بها المواطن.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه جاري تكريم أفضل مركز تكنولوجي على مستوى مراكز المحافظة في إنهاء طلبات المواطنين.

وعلى هامش الاجتماع، أكد أكرم على ضرورة تطوير وتجميل وحل كافة مشاكل القرى بالمحافظة وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وفريق العمل المكون من مكتب المحافظ ومكتب متابعة الوزير المحافظ والإعلام مشيرًا أنه تم البدء في تطوير وحل مشاكل قرية الحجاز على مدار الاسبوعين الماضيين واعدًا بزيارة قرية الحجاز في الأيام القليلة القادمة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية باستمرار أعمال تطوير وتجميل الميادين والشوارع العامة مع تكثيف خطة النظافة العامة لكافة المناطق.

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