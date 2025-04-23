10 معلومات عن ترسانة جنوب البحر الأحمر وشراكتها مع قناة السويس (صور)

ضمن تطلعات هيئة قناة السويس، للعمل على توطين الصناعات البحرية، وتنويع مصادر الدخل والتي تتم بالتعاون مع عدد من الجهات منها ترسانة جنوب البحر الأحمر، تسرد “فيتو” 10 معلومات عن شراكة قناة السويس مع ترسانة جنوب البحر الأحمر.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في صناعة اليخوت السياحية

1- بدأت الشراكة بتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس، وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لتعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر.



2- ووقعت مذكرة التفاهم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبحث عن مصادر جديدة لتنويع الدخل لهيئة قناة السويس والاهتمام بسياحة اليخوت ومشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات التنموية.

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

بناء القاطرات ومراكب الصيد واليخوت

3- تطورت مذكرة التفاهم بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لتشمل بناء القاطرات ومراكب الصيد.

4- بلغت نسبة هيئة قناة السويس في عقود الشراكة 40 %.

5 - ضمن عقود الشراكة بين الجانبين الأعمال الإنشائية بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة (Egypt Yachts)، بالاضافة إلى مصنع مصر للقاطرات.

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

6 - بناء 10 قاطرات بحرية تحمل إسم "عزم" من طراز" Rastar 3200-W" بقوة شد 90 طنا والمجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق من الفئة الأولى.

بناء 12 مركبا للصيد

7 - تنفيذ أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

8 - تمتلك ترسانة جنوب البحر الأحمر بمقرها في مدينة سفاجا ساحات لبناء السفن، واليخوت بالإضافة إلى مصنع مصر لبناء السفن والقاطرات والوحدات البحرية.

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

9 - مصنع مصر للقاطرات يعد تتويجا لعقد الشراكة القائمة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ونموذج طموح يحتذى به في التعاون مع القطاع الخاص.



ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

10- يستهدف العمل المشترك بين هيئة قناة السويس، وترسانة البحر الأحمر توطين الصناعات البحرية في الترسانات الوطنية بما يتيح تلبية احتياجات السوق الداخلي وخلق فرص عمل وفتح أسواق خارجية للتصدير، والتي بدأت بالفعل من خلال التعاقد على عدد من اليخوت السياحية.

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