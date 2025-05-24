السبت 24 مايو 2025
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رئيس جامعة القناة يوجه بتوفير الدعم للطلاب ذوي الهمم خلال الامتحانات (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير بيئة امتحانية شاملة وعادلة تضمن راحة جميع الطلاب، مع التركيز على توفير الدعم اللازم للطلاب من ذوي الهمم وذويهم.

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تدريب الملاحظين على التعامل مع ذوى الهمم 

كما شدد رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية تدريب الملاحظين للتعامل باحترافية وإنسانية مع مختلف حالات الإعاقة، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وكان قد أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، زيارة تفقدية للجان امتحانات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان في استقبالهما الدكتور محمود الضبع، عميد الكلية. 

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

عدد الطلاب الممتحنين 

بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1,876 طالبًا وطالبة، موزعين على فترتين صباحية ومسائية، من بينهم 826 طالبًا ببرامج المختلفة بالكلية، و852 طالبًا يؤدون امتحاناتهم إلكترونيًا ضمن البرامج المميزة، بالإضافة إلى 64 طالبًا من ذوي الهمم.
 

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى انتظام سير الامتحانات وفق الخطة الزمنية الموضوعة، موضحًا أن تقسيم الامتحانات على ثلاث فترات  ساهم في تقليل الكثافة داخل اللجان وتحقيق الانضباط، مع توفير جميع الإمكانات الفنية والبشرية التي تضمن أداءً سلسًا لجميع الطلاب، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وأوضح الدكتور محمود الضبع أن الكلية حرصت على تنفيذ جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية لضمان انضباط اللجان، مشيرًا إلى التعاون الكامل مع إدارة الجامعة لتوفير أفضل ظروف أداء للامتحانات لكافة الطلاب، أشرف على سير العملية الامتحانية الدكتور محمود المتولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

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جامعة قناة السويس جامعة القناة قناة السويس الطلاب ذوي الهمم امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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