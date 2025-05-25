الأحد 25 مايو 2025
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رئيس جامعة القناة يتابع سير الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة ميدانية، اليوم الأحد، لمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة، والتي تُجرى داخل المعامل الإلكترونية التابعة للكلية، حيث يؤدي طلاب الفرقة الثانية امتحان مادة "كيمياء حيوية". 

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أبرز الحضور خلال الجولة  

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الصيدلة، والدكتورة راندا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر حسنين الأستاذ المساعد بالكلية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

جامعة القناة تبذل جهودا متواصلة 

وخلال الجولة، أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تبذل جهودًا متواصلة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الاختبارات الإلكترونية تمثل ركيزة أساسية في التقييم الحديث، لما تتيحه من دقة في القياس وسرعة في النتائج وعدالة في التقييم.  

 

تطبيق أحدث النظم الرقمية في الجامعة 

وأضاف أن الجامعة حريصة على تطبيق أحدث النظم الرقمية داخل الكليات، مع دعم مستمر لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بما يخدم العملية التعليمية ويواكب مستجدات العصر.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الدمج بين الأسئلة الموضوعية والمقالية داخل الاختبارات الإلكترونية، لما يتيحه هذا النموذج من تقييم شامل لمهارات الطلاب في التحليل والفهم والاستيعاب، مؤكدًا أن هذا التطوير يساهم في رفع جودة مخرجات التعليم وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.
 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الجامعة تتابع بشكل مستمر أداء الطلاب داخل لجان الامتحانات الإلكترونية، وتحرص على توفير الأجواء المناسبة التي تضمن سير العملية الامتحانية بكفاءة ويسر، مشيرًا إلى أن الدعم الفني متوفر على مدار الساعة داخل المعامل، وأن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يبذلون جهودًا مشكورة لضمان جودة الامتحان وسلامة التنفيذ.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ومن جانبها  أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن ما تشهده كلية الصيدلة من انضباط والتزام داخل لجان الامتحانات يعكس نجاح إدارة الكلية في تنظيم المنظومة، ويعزز من ثقة الطلاب في العملية التعليمية، مشيدة بجهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين في تهيئة المعامل الإلكترونية وتوفير بيئة امتحانية نموذجية.

 

وقد أعرب الطلاب عن رضاهم عن انتظام الامتحانات وسلاسة النظام الإلكتروني، مؤكدين أن طبيعة الأسئلة جاءت متوازنة ومتوافقة مع ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي، وهو ما يعكس فاعلية النظام الجديد في تقييم مستوى التحصيل العلمي.
 

 

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