محافظ الإسماعيلية يكرم لجنة توريد محصول القمح لموسم 2025 (صور)

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لهذا الموسم ليصل إلى ٤١ ألف و٢٥٠ طن و٤٢٣ كجم بنسبة ١٠٢٪ من المستهدف توريده وذلك خلال الفترة من ١٥ أبريل وحتى ٢٥ مايو الجاري مقارنة بنسبة ٧٨.١٪ عن العام الماضي وأن ما تم توريده داخل المحافظة ٣٨ ألف و٧٥٠ طن و٤٢٣ كجم وما تم توريده خارج المحافظة ٢٥٠٠ طن هذا الموسم.



جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقيمت بالقرية الأولمبية لتكريم اللجنة العليا لتوريد وتداول الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٥.



أبرز الحضور خلال الحفل

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام مكتب المحافظ، مستشار المحافظ للشئون المالية، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، مدير الشئون القانونية، مدير مركز المعلومات، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري ونقيب الفلاحين ورئيس الجمعية الحقلية ومدير عام الإصلاح الزراعي ومدير عام فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، مدير عام شركة المطاحن وممثل الجمعية القرآنية ومندوب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والجهات المعنية.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

تكريم اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح

قام محافظ الإسماعيلية بتكريم شيماء سيد أحمد عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والدكتور محمد خليل محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين.

و تم تكريم محمد السيد ابراهيم سالم وياسر صلاح خليفة عبد الرسول مفتشين إدارة القمح ومحمد السعيد مصطفى العدوي مدير إدارة القمح ابتسام على عبد المنعم مفتش إدارة القمح، ومن مديرية الزراعة تم تكريم محمد سيد أحمد أحمد علي مدير الإدارة الزراعية بأبو صوير، محمد ابراهيم محمد القدري مدير أقسام الشئون الزراعية رجاء السيد محمد صالح مدير إدارة الإرشاد الزراعي ومحمود حسين موسى هاشم، ومن مباحث التموين، صابر عبد الرحمن أبو المجد أمين شرطة من قوة مباحث التموين مديرية أمن الإسماعيلية.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

أهمية محصول القمح الاستراتيجي

وأشار محافظ الإسماعيلية في كلمته إلى أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر؛ وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

وخلال الاحتفالية، أشاد "أكرم" بالدور المؤسسي والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية كما ناقش "أكرم" مقترحات مجموعة العمل من أجل إعداد خطة استباقية لزيادة المساحة المنزرعة من القمح وزيادة المستهدف توريده للموسم القادم، وذلك من خلال إيجاد آلية منظمة لنقل الأقماح من المزارعين تحت إشراف اللجنة العليا للأقماح، هذا إلى جانب الإشارة الى المعوقات التي واجهتهم خلال الموسم الحالي وطرق تلافيها العام القادم.

كما أشار أكرم إلى ضرورة دراسة استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل "الدرون" تحت إشراف كافة الجهات الأمنية لمراقبة الطرق وعملية توريد الأقماح المحلية داخل وخارج المحافظة وكذلك لمراقبة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن ما تم توريده، حتى صباح يوم السبت، ٢٧٥٨ طن و٨٧٥ كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبو صوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبو سلطان ومركز تجميع مزرعة اليقين ومورد خارج المحافظة.

وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام ٤٠ ألف و٥٩٤ طن و٨٠٠ كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ ٣٣ ألف ٨٢٩ فدان.

واستمع أكرم إلى بعض المزارعين عن المعوقات التي تواجههم وكما طالبوا بضرورة تكثيف المتابعة الدورية من مرشدين مديرية الزراعة لأراضيهم الزراعية خلال موسم زراعة القمح وتقديم النصائح اللازمة لهم بصفة مستمرة.

وخلال الاحتفالية، أشارت الدكتورة إسراء محمد إبراهيم إلى أضرار استخدام القمح كعلف للأسماك، حيث أن القمح مكون من ٨٢٪ من الكربوهيدرات، ونظرًا لأن الأسماك وحيدة المعدة وتستخدم كمية بسيطة من تلك الكربوهيدرات مما يسبب للأسماك امتلاء المعدة وعدم القدرة على بناء الأنسجة وبالتالي استخدام القمح كأعلاف للأسماك يسبب ضرر للاقتصاد القومي للدولة المصرية كما يسبب ضرر للمزارع السمكية عن طريق عدم التحويل الغذائي للأسماك وزيادة نسبة الأمونيا في المزارع السمكية.

وكان "أكرم" قد اتخذ العديد من الإجراءات منها تشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة بقرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥، برئاسته وعضوية كلًا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها مع التشديد على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.

وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.



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