هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

موسم الحج 2025، أوضح الشيخ عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحج ينفي الفقر والذنوب.

الحج ينفي الفقر والذنوب

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “اعلم أيها الحاج أن الحج ينفي الفقر والذنوب، أي أنك لا تحتاج لأحد إلا إلى الله، وأنك تُغفر لك جميع الذنوب”.

وتابع “سلامة” أن هذه البشارة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حين قال: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب».

وأكد أن الحاج مهما أنفق من أموال في الحج سيخلف الله عليه خيرا في الأهل والصحة ومغفرة الذنوب.

فضائل الحج

فضائل الحج كثيرة ومتنوعة ومن هذه الفضائل الستة:

1- أنه من أفضل الأعمال والقربات عند الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: “إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: “الجهاد في سبيل الله”. قيل: “ثم ماذا؟” قال: “حج مبرور”. {البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد}.

والحج يعدل الجهاد في سبيل الله، وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يُكلف به. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: “لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. {البخاري كتاب الحج حديث رقم 1423}. وفي رواية: قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: “لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حجٌ مبرور”. فقالت عائشة: فلا أدعُ الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول اللَّه ﷺ. {البخاري كتاب الحج حديث 1728}. وفي رواية للنسائي: قلت: يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملًا في القرآن أفضل من الجهاد. قال: “لا، ولَكُنَّ أحسنُ الجهاد وأجملُه حج البيت، حجٌ مبرور”.

2- الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: “العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”. {متفق عليه، البخاري كتاب الحج (1650)، ومسلم (2403)}.

3- الحج المبرور سبب لغفران الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: “من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجح كيوم ولدته أمه”. {البخاري 1424}. وعند مسلم: “من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه”. {ح 2404}. وعند الترمذي: “من حج فلم يرفث ولم يفسق غُفر له ما تقدم من ذنبه. {ح 739}.

4- الإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر. قال رسول اللَّه ﷺ: “تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد”. {الترمذي ح 738 عن ابن مسعود، وابن ماجه ح 2887 عن عمر، والصحيحة ح 1200}.

5- الحاج وافد على الله، ومن وفد على الله أكرمه الله.عن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: “الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر، وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم”. {ابن ماجه ح 2893، الصحيحة 1820}. وفي رواية: “الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم”. {ابن ماجه ح 2883}.

6- الحاج في ضمان الله وحفظه، ضمن الله عز وجل لمن خرج حاجًا لبيته، وقاصدًا تلبية ندائه، الحفظ والرعاية، في الحياة وبعد الممات؛ ففي الدنيا إن عاد إلى أهله رجع بالأجر والثواب، وفي الأخرى بُعث على الحالة التي مات عليها، ومن كان الله معه فأي شيء عليه؛ وقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجًا) رواه أبو نعيم وصححه الألباني.

وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحلته - أي ضربته فمات: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) متفق عليه.

الحج يكفر الذنوب ويهدم ما قبله

7- الحج يكفر الذنوب ويهدم ما قبله: الحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا حج العبد الحج المبرور فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه طاهرًا من الذنوب والخطايا؛ ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) رواه البخاري، وظاهر الحديث غفران صغير الذنوب وكبيرها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. إلا أن ذلك الغفران مشروط - كما نص الحديث - بعدم الرفث والفسقِ؛ والرَّفَثُ هو الجماع ومقدماته، والفسق السيئة والمعصية..

وجاء في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام، وأراد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يُغْفَر له ما قد سلف من ذنوبه، التي اقترفها حال الشرك، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، كلها تكفِّر ما قبلها من الذنوب والخطايا، يقول عمرو بن العاص: (لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك، فبسط فقبضت يدي، فقال: مالك يا عمرو ؟ قلتُ: أشترط، قال: تشترط ماذا ؟ قلت: أن يُغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله) رواه مسلم، فجعل الحج من العبادات التي تكفر ما تقدمها من الذنوب.

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