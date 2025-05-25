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حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير بطاقة شخصية في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية "بطاقة شخصية" بمساعدة موظف، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهم:- "محمد م ك ر" محبوس عقب الإفراج - العنوان المقطم - لقاهرة - في الجناية رقم ٢٤٢٦٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٩٦٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في غضون عام ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو صابر س  م الموظف بمكتب الأحوال المدنية بشبرا الخيمة، في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو طلب الحصول علي بطاقة تحقيق شخصية فقام بوضع بيانات شقيقة به وذيله بتوقيعا نسبه زورًا إليه ومثل امام الموظف المختص وقدمه له فصدرت بطاقة له بصورته وبيانات شقيقة على خلاف الحقيقة، وتمت جريمته بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه استعمل البطاقة المزور موضوع التهمة الأولى للاعتداد بها فيما أعدت من أجله بأن أدلي ووقع ببياناتها حال التحقيق معه في الجناية ١٣١ لسنة ٢٠٢٤ العامرية فصدر حكم بالإدانة فيها بذات البيانات مع علمه بتزويرها.

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