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المشدد 15 عاما لتاجر بتهمة قتل شخص في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية مستأنف، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لتاجر، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

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المشدد لمدة 15 عاما لتاجر لاتهامه بقتل شخص بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.

وأحالت النيابة العامة القليوبية  المتهم "حسام أ ن ز"، في القضية رقم 18923 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4312 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد محمود ماضي، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر، وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته توجه لمكان تواجده وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري من السلاح المار بيانه، استقرت ببطنه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن، فرد خرطوش.

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