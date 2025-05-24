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المشدد 5 سنوات لـ3 أشقاء ووالدهم لاحتجاز وسرقة 4 أشخاص بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 أشقاء ووالدهم لاستعراضهم القوة واحتجاز 4 أشخاص وسرقتهم بدائرة مركز قليوب.

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المشدد 5 سنوات لـ3 أشقاء ووالدهم لاحتجاز 4 أشخاص وسرقتهم بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وكانت أحالت جهات التحقيق بالقليوبية  المتهمين رضا ع ن، وعادل ن م، وسلامة ع م، ومصطفى ع ن، وهم 3 أشقاء ووالدهم، إلى المحاكمة، لأنهم بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستعملوهما ضد المجني عليم وهم كل من وافي ا م ط، وصال ا م ط، عماد ا م أ، نورا أ ب، وأهالي قرية النجدي بدائرة المركز على النحو المبين بالاتهام التالي، بأن أحرزوا أسلحة بيضاء سوط مطواة، مشهرين إياها في وجه المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تكدير أمنهم وسلامتهم، وتعريض حياتهم للخطر، ممهدين لجريمتهم التالية.

واستكمل أمر الإحالة بأن المتهمين سرقوا وآخرون مجهولون بالطريق العام المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما كل من وافي ووصال بطريق الإكراه، بأن اعترضوا طريقهما حال استقلالهما لسيارة ميكروباص فاستوقفوهما وتعدوا عليهما بالضرب مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا وآخرون مجهولون المجني عليهم وهم كل من وافي ووصال وعماد، بالإكراه، بأن تربصوا بالمجني عليهما الأول والثانية لعلمهم المسبق بوجود المجني عليهما سالفي الذكر بمكان حدوث الواقعة، فتوجهوا إليهم وأوقفوا وسيلة انتقالهم سيارة ميكروباص والمملوكة للمجني عليه الثالث وأنزلوا الأخير منها فيما قام أحدهم بقيادتها مصطحبين قائدها المجني عليه الثالث معهم وتوجهوا بهم إلى بعيد عن أعين المارة.

واختتم امر الإحالة ان المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة وأداة سوط، ما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.

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