إحالة معلم إلى التحقيق لتصويره ورقة الامتحان في لجنة بالقليوبية

قرر احمد زكي البنهاوي مدير عام إدارة بنها التعليمية القليوبية أنه تقرر إحالة معلم إلى التحقيق لقيامه بتصوير ورقة الامتحان في لجنة امتحانية بالإدارة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة والإدارية بارتكابه مختلفة تداول الامتحانات.

إحالة معلم إلى التحقيق لقيامه بتصوير ورقة الامتحان في لجنة امتحانية بالقليوبية



أوضح مدير إدارة بنها التعليمية أنه جرى رصد حالة تصوير لورقة امتحانية داخل إحدى اللجان، حيث تم تتبع مصدر التسريب من خلال الكود المطبوع على الورقة، وتم على الفور توجيه لجنة إلى المدرسة المعنية وبالفعل، تم تحديد هوية المعلم الذي قام بتصوير الورقة، وتم التحقيق معه وتحريز الهاتف المحمول المستخدم.

أضاف أنه تقرر إحالة الواقعة للجهات المختصة بمديرية التعليم وستتم إحالته إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأهاب مدير إدارة بنها التعليمية بجميع العاملين بالتأكيد على الالتزام الكامل بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسيلة من وسائل الاتصال داخل لجان الامتحانات، تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠، والذي ينص صراحة على حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المراقبين.

ونبه مدير إدارة بنها التعليمية علي ضرورة الالتزام خلال الامتحانات من خلال الامتناع عن

اصطحاب أي وسيلة اتصال داخل اللجان، ويشمل ذلك الهاتف المحمول والساعة الذكية وسماعات الأذن والنظارات الإلكترونية أو أي وسيلة مشابهة.

مع حظر دخول هذه الوسائل إلى المدرسة أثناء فترة الامتحانات وفي حال امتناع أي معلم عن تسليم هاتفه المحمول أو أي وسيلة اتصال، يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتي تتمثل في تحرير محضر إثبات حالة وإبلاغ غرفة العمليات بالإدارة التعليمية فورًا لاتخاذ ما يلزم.

وشدد البنهاوي أن إدارة بنها التعليمية تتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع أي مخالفة تمس أمن الامتحانات وسريتها، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنيا النجاح والتوفيق للجميع.

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