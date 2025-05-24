ننشر اسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم فصل في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية كشوف أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم فصل في محافظة القليوبية وعددهم 272 معلم المرحلة الثالثة.

أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم فصل في القليوبية

وتنشر فيتو، كشوف أسماء المقبولين في مسابقة معلم فصل المرحلة الثالثة في محافظة القليوبية وعددهم 272 معلما ومعلمة.

وهنأ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحسين جودة التعليم وزيادة كفاءتها.

اسماء المقبولين في مسابقة ال ٣٠ الف معلم بالقليوبية،فيتو

اسماء المقبولين في مسابقة ال ٣٠ الف معلم بالقليوبية،فيتو

اسماء المقبولين في مسابقة ال ٣٠ الف معلم بالقليوبية،فيتو

اسماء المقبولين في مسابقة ال ٣٠ الف معلم بالقليوبية،فيتو

اسماء المقبولين في مسابقة ال ٣٠ الف معلم بالقليوبية،فيتو

اسماء المقبولين في مسابقة ال ٣٠ الف معلم بالقليوبية،فيتو

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