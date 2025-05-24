السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قيادات قطاع المعاهد الأزهرية تتابع كنترول الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

شهدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت زيارة  الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام  الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية.  

محافظ الإسماعيلية: الدولة تهتم بالشباب باعتبارهم قوة الوطن الحقيقية (صور)

ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي داخل أحد المخازن بالإسماعيلية (صور)

 

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال 

وكان في استقبالهم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حيث قام فضيلته بزيارة كنترول الشهادة الإعدادية.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير العمل داخل الكنترول 

اطمأن الدكتور أحمد الشرقاوي خلال الجولة التفقدية على سير العمل داخل الكنترول، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة في جميع مراحل التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل. 

 وتابع فضيلته إجراءات التأمين والضوابط المنظمة لسير العمل داخل الكنترول، والتأكد من توفر بيئة آمنة لضمان سير العملية بكل يسر.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة أعمال الصحيح 

وأطمأن فضيلته على سير العمل بمركز التصحيح على أكمل وجه ووفقًا للخطة الموضوعة لإنجاح العمل ولمصلحة الطلاب، والتأكد من تواجد الأمن وأجهزة إطفاء الحرائق داخل مقر الكنترول. 
 

 

كما أكد فضيلته أن جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة وكيل الأزهر، وفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تُقام على قدم وساق وبصورة صحيحة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وفي ختام الزيارة، تقدم فضيلته بخالص الشكر والتقدير لمن يعملون جميعًا لأجل النجاح وخروج الامتحانات بالصورة التي تليق بالأزهر الشريف.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية مدير قطاع الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية كنترول الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية: الدولة تهتم بالشباب باعتبارهم قوة الوطن الحقيقية (صور)

المبادرة الرئاسية بداية، ختام فعاليات «أنا الراقي بأخلاقى» في الإسماعيلية (فيديو وصور)

ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي داخل أحد المخازن بالإسماعيلية (صور)

طاقم من الإسعاف ينقذ مصابين ويسلم ربع مليون جنيه من أموالهم بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

نهائي دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يواصل تقدمه على بيراميدز بعد 75 دقيقة

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

الحكم بالسجن على الممثلين خالد أرغنتش ورضا كوجا بسبب شهادة زور

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

ترامب: أمريكا صاحبة تصميم الصواريخ فرط صوتية وروسيا سرقتنا

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية