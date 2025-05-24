قيادات قطاع المعاهد الأزهرية تتابع كنترول الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية (صور)

شهدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت زيارة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية.

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال

وكان في استقبالهم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حيث قام فضيلته بزيارة كنترول الشهادة الإعدادية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير العمل داخل الكنترول

اطمأن الدكتور أحمد الشرقاوي خلال الجولة التفقدية على سير العمل داخل الكنترول، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة في جميع مراحل التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل.

وتابع فضيلته إجراءات التأمين والضوابط المنظمة لسير العمل داخل الكنترول، والتأكد من توفر بيئة آمنة لضمان سير العملية بكل يسر.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة أعمال الصحيح

وأطمأن فضيلته على سير العمل بمركز التصحيح على أكمل وجه ووفقًا للخطة الموضوعة لإنجاح العمل ولمصلحة الطلاب، والتأكد من تواجد الأمن وأجهزة إطفاء الحرائق داخل مقر الكنترول.



كما أكد فضيلته أن جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة وكيل الأزهر، وفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تُقام على قدم وساق وبصورة صحيحة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وفي ختام الزيارة، تقدم فضيلته بخالص الشكر والتقدير لمن يعملون جميعًا لأجل النجاح وخروج الامتحانات بالصورة التي تليق بالأزهر الشريف.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

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