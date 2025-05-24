السبت 24 مايو 2025
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محافظات

حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بقرية الحجاز في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.  

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استمرار الحملات المكثفة لإزالة النباشين 

قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة والوحدة المحلية لقرية الحجاز، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بقرية الحجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات رئيس قرية الحجاز وممثل شرطة المسطحات والبيئة.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

إزالة أوكار النباشين 

حيث تم إزالة أوكار النباشين من منطقة عزبة عبد الرحيم وطريق البحوث وشارع الحنفية ومنطقة المطار بالكيلو ٢ وتم إزالتهم تمامًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ وذلك لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو


 

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخالفات بالمحافظة، قامت إدارة تنظيم المخالفات بالتعاون مع رئيس قرية الحجاز وممثل شرطة المسطحات والبيئة في محافظة الإسماعيلية، ونائب رئيس حي أول بالمرور على عدد من المصانع والمخازن، بالإضافة إلى المحال التجارية والمخابز بمنطقة الكيلو ٢ وحي أول.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين إحداهما لمحل تجاري والآخر لمخبز سياحي هذا إلى جانب تحرير عدد ٣ محاضر لمصانع كبس كرتون وبلاستيك وحديد كما تم تحرير عدد ٣ محاضر لمخازن خرده وتم إغلاقهم طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المنظمة لقانون المخلفات بكافة المصانع والمخازن والمحال التجارية. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو


 

 

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