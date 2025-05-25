أخبار الاقتصاد اليوم: تصدير مانجو طازجة بقيمة 143 مليون دولار خلال 2024.. إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع.. انخفاض أسعار البيض البلدي بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار ومواصفات سيارات BMW بالسوق المصري

طرح الوكيل المحلي لسيارات BMW، الجيل الجديد كليًّا مِن BMW الفئة الأولى والفئة الثانية جران كوبيه في السوق المصري وذلك خلال شهر مايو الجاري، مجهزة بمحرك توربو سعة لترين يولد 300 حصانٍ مع أقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن-متر، ويُمكن من التسارع من نقطة صفر إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.٩ ثوان، قبل تسجيلهما لسرعة قصوى مقدارها 250 كم/ساعة.

تعرف على سعر الدولار مساء اليوم

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، استقراره بختام تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025، حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

يُعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

الدولار اليوم، فيتو

سعر صرف الدولار

وتعرض "فيتو" آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية وهي كالتالي:

الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 49.83 جنيه للشراء.

- 49.96جنيه للبيع.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025؛ انخفاضًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في سعر كرتونة البيض بين جنيهين و6 جنيهات، مقابل استقرار سعر الببضة الواحدة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم، الأحد 25 مايو 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 140.6 جنيه، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و175 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، استقرارا بالسوق المحلية بختام حركة تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5380 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4710 جنيهات.

سعر جرام الذهب





إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع و المصنع القائم للألبان يقتصر على استيراد اللبن المجفف والفيتامينات

اصدرت وزارة الصناعة بيانا اعلاميا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة حول عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال، حيث توضح وزارة الصناعة الحقائق التالية:

1. تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى 1 مايو ٢٠٢٥، وإصدار عدد 4817 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

2. هذه الرخص تمثل مشروعات صناعية جديدة تمت الموافقة عليها وبدأت مراحل تشغيلها الفعلي، حيث شملت قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وقد أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في توفير نحو ٢٣٠ ألف فرصة عمل.

الرقابة على الصادرات: تصدير مانجو طازجة بقيمة 143 مليون دولار خلال عام 2024

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات انه تم تصدير مانجو طازجة بقيمة 143 مليون دولار، خلال عام 2024 ، بينما تم استيراد مانجو طازجة بقيمة 4 آلاف دولار

وتم تصدير عصير مانجو بقيمه 7 ملايين دولار، واستيراد عصير مانجو بقيمه 377 الف دولار!".

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