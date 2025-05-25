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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد عمر، في الجولة الأولى من نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السادسة مساء، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام سلسلة مواجهات الدور النهائي بين الأهلي والاتحاد السكندري، في المواعيد التالية:

المباراة الأولى - السبت 25 مايو

المباراة الثانية - الإثنين 27 مايو

المباراة الثالثة - الأربعاء 29 مايو

المباراة الرابعة - الجمعة 31 مايو

المباراة الخامسة - السبت 1 يونيو

ويقام نهائي دوري السوبر للموسم الحالي بين الأهلي والاتحاد السكندري بنظام “بيست أوف فايف”، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في 3 مباريات من أجل حسم لقب الدوري رسميا.

ووصل الأهلي لنهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (3-2)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

فيما وصل الاتحاد السكندري لنهائي دوري السوبر، بعد التفوق على سبورتنج بنتيجة (3-1)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

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