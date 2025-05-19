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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام الزمالك، في الجولة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السادسة مساء على صالة برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير.

وتشير نتيجة السلسلة إلى تقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة 2/1، بعد فوز الأبيض بالمواجهة الأولى، ثم فوز الأحمر بالمواجهتين الثانية والثالثة.

 

سيناريوهات التأهل للأهلي والزمالك

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الزمالك، من أجل حسم تذكرة التأهل للدور النهائي.

أما الزمالك فيسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الأهلي، من أجل معادلة النتيجة (2-2)، واللجوء لمباراة خامسة وفاصلة.

وفي حالة اللجوء للمباراة الخامسة، ستقام غدًا الثلاثاء الموافق 20 مايو.

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