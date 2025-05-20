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رياضة

كرة السلة، الأهلي يتخطى الزمالك ويتأهل لنهائي دوري السوبر

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة السلة، حسم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، تأهله لنهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024-2025، بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (3-2)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك في 3 مواجهات، جاءت في الجولة الثانية والثالثة والخامسة، فيما فاز الزمالك بمواجهتين في الجولتين الأولى والرابعة.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة  110-61 في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية، ليحسم تأهله للدور النهائي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأولى من سلسلة قبل نهائي دوري السوبر، ثم عاد الأهلي وحقق فوزين متتاليين في الجولتين الثانية والثالثة، قبل أن يحقق الزمالك الفوز في الجولة الرابعة، ليلجأ الفريقين لمواجهة فاصلة.

وعلى الجانب الآخر، حسم الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد عمر تأهله للدور النهائي من دوري السوبر، بعد التفوق على سبورتنج في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1).

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