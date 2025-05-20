كرة السلة، مواجهة حاسمة بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام الزمالك، في مباراة فاصلة، لحسم هوية المتأهل لنهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السادسة مساء، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأولى من سلسلة قبل نهائي دوري السوبر، ثم عاد الأهلي وحقق فوزين متتاليين في الجولتين الثانية والثالثة، قبل أن يحقق الزمالك الفوز في الجولة الرابعة، ليلجأ الفريقين لمواجهة فاصلة.

وعلى الجانب الآخر، حسم الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد عمر تأهله للدور النهائي من دوري السوبر، بعد التفوق على سبورتنج في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1).

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