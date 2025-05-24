السيطرة على حريق بكابينة كهرباء في حي غرب شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق محدود نشب بعد ظهر اليوم داخل كابينة كهرباء بمنطقة نقطة المصانع بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكان مأمور قسم شبرا الخيمة القليوبية، تلقى بلاغا رسميا باندلاع حريق بكابينة كهرباء، حيث تم إبلاغ الحماية المدنية على الفور، والتي تحركت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة الكاملة على النيران خلال وقت قياسي، مما حال دون امتداد الحريق إلى مناطق مجاورة أو تأثر التيار الكهربائي بشكل واسع.

وأشار مصدر مسؤول من الحماية المدنية إلى أن الحريق ناتج على الأرجح عن ماس كهربائي داخل الكابينة، وجارٍ الآن إعداد تقرير فني شامل للوقوف على الأسباب الدقيقة والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.

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