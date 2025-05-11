توفيق عكاشة يوجه رسالة لـ ساويرس: رجل عاشق لمصر وجيشها

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة قوية لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

رسالة توفيق عكاشة لـ نجيب ساويرس

ووصف توفيق عكاشة، المهندس نجيب ساويرس بأنه «رجل عاشق لمصر وجيش مصر».

وقال توفيق عكاشة في رسالته التي وجهها للمهندس نجيب ساويرس: «هذه حقيقة أنت رجل عاشق لمصر وجيش مصر وأنا أعلم ذلك وكلامك خوف شديد على جيش مصر وفقًا لقواعد العلوم العسكرية ومذكرات المشير الجمسي أحد أعظم القادة العسكريين».





حملة للتشكيك في وطنية نجيب ساويرس، فيتو





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