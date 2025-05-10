رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

فى أول تعليق له على الحملة المغرضة التي يشنها البعض عليه، فى محاولة للنيل منه والتشكيك فى وطنيته، أكد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أن بعض المغرضين وهواة الصيد فى الماء العكر، قاموا بتأويل حديثه الأخير عن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، وحاولوا إظهاره –على غير الحقيقة- بأنه محاولة للتقليل من دور الجيش المصري العظيم، فى البناء والتنمية على كافة المستويات والقطاعات.

وأضاف المهندس نجيب ساويرس أنه رجل وطني معروف بوطنيته وحبه الشديد لبلده مصر، ويقدر دور جيشها الوطني فى حفظ أمن واستقرار البلاد، وكذلك مجهوداته المميزة في المشروعات القومية العملاقة.

وقال المهندس نجيب ساويرس فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (إكس): "إلى هواة الصيد في المياه العكرة من تنظيم الإخوان البغيض وإلى الأستاذ الذي أمضي حياته بامتياز في التطبيل... ومازال مستمرًا رغم أن الشعب عرف حقيقته... أعلمكم أن حديثي الأخير جاء لمحبتي وتقديري وحرصي على جيش مصر العظيم ورغبتي أن يكون في صدارة جيوش العالم".

وأضاف المهندس نجيب ساويرس: "إن محاولة تأويل كلامي على أنه إقلال من جيشنا الوطني لن تجدي فأنا معروف بوطنيتي وحبي لمصر وتقديري لجيشنا العظيم".

يشار إلى أن المهندس نجيب ساويرس قد أكد في لقاء إعلامي، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنمية مصر، في محاولة لوضع حلول للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم وتؤثر بشكل كبير على مصر.

كما أكد في عدة لقاءات سابقة أن الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر يتطلب اتخاذ خطوات جادة وملموسة، خصوصًا في سياق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُعُلنت منذ سنوات، والتي تهدف إلى تخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية، مما يتيح للقطاع الخاص الفرصة للنمو دون مزاحمة.

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