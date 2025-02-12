مصدر مطلع: انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة سيؤدي إلى تداعيات إقليمية خطيرة

أكد مصدر مصري مطلع أن مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الاتصالات مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف

وأوضح المصدر بحسب قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتصالات مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم تسليم الرهائن بحلول السبت.

وركز على أن الوساطات المصرية والقطرية تسعى لإيجاد مخرج يضمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة لتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر.

تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة

وأشار إلى أن القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة.

وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع

وشدد المصدر المطلع على أن استمرار وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع، مضيفا: “ نحذر من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف سيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة”.



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