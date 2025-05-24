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رياضة

المصري يستأنف تدريباته غدا على استاد الكلية الحربية دون راحة

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

قرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته على استاد الكلية الحربية اعتبارًا من غد الأحد، وذلك استعدادًا لخوض مباراته بالجولة التاسعة والأخيرة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد في الثامنة مساء الأربعاء  المقبل الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري.

مباراة المصري والبنك الأهلي 

خطف فريق المصري فوزا قاتلا من فريق نادى البنك الأهلى بهدف دون رد خلال مباراتهما على ستاد السويس الجديد فى الجولة  ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

 

مباراة المصري والبنك الأهلي

أحرز هدف المصري لاعب البنك الأهلي في مرماه سيرجي أرنادو في الدقيقة 93.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن اختيار باهر المحمدي لاعب النادي المصري أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

 

 

ترتيب المصري والبنك الأهلي 

وتراجع البنك الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 37 نقطة بينما خطف المصرى منه المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

 

وتأكد غياب باهر المحمدي  مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية  لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود   والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء  المقبل على ستاد السويس الجديد.


جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام البنك الأهلي والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ وشهدت حصول المحمدي على جائزة أفضل لاعب.

 

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

وأعلن ميمي عبد الرازق المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي المصري تشكيل فريقه لمواجهة نادى البنك الأهلى

محمود جاد لحراسة المرمى وكريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم،  عمرو سعداوي لخط الظهر ومحمد مخلوف،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط  وميدو جابر، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وعلى دكة البدلاء جلس كل من: 
عصام ثروت، محمد دبش، حسن علي، أحمد علي عامر،  حسين فيصل، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف،  جون ايبوكا، بابا بادجي.

احمد ياسر ريان يقود البنك الأهلى لمواجهة المصري في الدورى

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة المصري


وكان التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع... أمير مدحت، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح، محمد عبد الغنى، داو سيريل


خط الوسط.. سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم،


خط الهجوم احمد ريان، ياو انور

وجلس على مقاعد البدلاء

عبد العزيز البلعوطي، حسن أحمد، محمد بسيوني، سيرجي اكا، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي، احمد سعيد.

 

الظهور الأول لميمي عبد الرازق

تعتبر مباراة اليوم هي الظهور الأول لميمى عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادى المصرى البورسعيدي بعد رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

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الدوري الممتاز المصري المصري والبنك الاهلي

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