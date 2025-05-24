الدوري الممتاز، المصري والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

تعادل فريق المصري ونظيره فريق نادى البنك الأهلى سلبيا في الشوط الأول على ستاد السويس الجديد فى الجولة ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

وأعلن ميمي عبد الرازق المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي المصري تشكيل فريقه لمواجهة نادى البنك الأهلى

محمود جاد لحراسة المرمى وكريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر ومحمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط وميدو جابر، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

عصام ثروت، محمد دبش، حسن علي، أحمد علي عامر، حسين فيصل، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا، بابا بادجي.

احمد ياسر ريان يقود البنك الأهلى لمواجهة المصري فى الدورى

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة المصري



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع... أمير مدحت، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح، محمد عبد الغنى، داو سيريل



خط الوسط.. سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم،



خط الهجوم احمد ريان، ياو انور

ويجلس على مقاعد البدلاء

عبد العزيز البلعوطي، حسن أحمد، محمد بسيوني، سيرجي اكا، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي، احمد سعيد.

ويلتقي فريق البنك الأهلى ونظيره فريق المصرى

مباراة المصري والبنك الأهلي

مواجهة اليوم حاسمة بشكل كبير في تحديد المركز الرابع بالدوري المصري وكلا الفريقين يسعى للفوز في ظل المنافسة القوية بينهما على المركز الرابع في الجدول هذا الموسم من أجل المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ترتيب المصري والبنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلى حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 37 نقطة بينما يأتي المصرى في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

الظهور الأول لميمي عبد الرازق

تعتبر مباراة اليوم هي الظهور الأول لميمى عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادى المصرى البورسعيدي بعد رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق بسبب سوء النتائج.

ويأمل طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مواصلة تألقه وتحقيق الفوز وحسم المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة بنسبة كبيرة.

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