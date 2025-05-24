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رياضة

دوري نايل، المصري يتحدى البنك الأهلي في صراع المربع الذهبي

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يلتقي فريق البنك الأهلى ونظيره فريق المصرى البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد فى الجولة الثامنة من المرحلة الثانية ببطولة الدورى المصرى الممتاز

مباراة المصري والبنك الأهلي

مواجهة اليوم حاسمة بشكل كبير في تحديد المركز الرابع بالدوري المصري وكلا الفريقين يسعي للفوز في ظل المنافسة القوية بينهما على المركز الرابع في الجدول هذا الموسم من أجل المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ترتيب المصري والبنك الأهلي 

ويحتل البنك الأهلى حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 37 نقطة بينما يأتي المصرى في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

الظهور الأول لميمي عبد الرازق

تعتبر مباراة اليوم هي الظهور الأول لميمى عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادى المصرى البورسعيدي بعد رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

ويأمل طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي مواصلة تألقه وتحقيق الفوز وحسم المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة بنسبة كبيرة.

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المصري البورسعيدي البنك الاهلي الدوري المصري المصري والبنك الاهلي

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