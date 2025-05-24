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رياضة

المصري يخطف المركز الرابع من البنك الأهلي بفوز قاتل بالدقيقة 93 (صور)

المصري والبنك الأهلي،
المصري والبنك الأهلي، فيتو

خطف فريق المصري فوزا قاتلا من فريق نادى البنك الأهلى بهدف دون رد خلال مباراتهما على ستاد السويس الجديد فى الجولة  ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من  مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

مباراة المصري والبنك الأهلي

أحرز هدف المصري لاعب البنك الأهلي في مرماه سيرجي ارنادو في الدقيقة 93

ترتيب المصري والبنك الأهلي 

وتراجع البنك الأهلى الي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 37 نقطة بينما خطف المصرى منه المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

وأعلن ميمي عبد الرازق المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي المصري تشكيل فريقه لمواجهة نادى البنك الأهلى

محمود جاد لحراسة المرمى وكريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم،  عمرو سعداوي لخط الظهر ومحمد مخلوف،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط  وميدو جابر، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وعلى دكة البدلاء جلس كل من: 
عصام ثروت، محمد دبش، حسن علي، أحمد علي عامر،  حسين فيصل، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف،  جون ايبوكا، بابا بادجي.

احمد ياسر ريان يقود البنك الأهلى لمواجهة المصري فى الدورى

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة المصري


وكان التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع... أمير مدحت، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح، محمد عبد الغنى، داو سيريل


خط الوسط.. سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم،


خط الهجوم احمد ريان، ياو انور

وجلس على مقاعد البدلاء

عبد العزيز البلعوطي، حسن أحمد، محمد بسيوني، سيرجي اكا، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي، احمد سعيد.

 

الظهور الأول لميمي عبد الرازق

تعتبر مباراة اليوم هي الظهور الأول لميمى عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادى المصرى البورسعيدي بعد رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

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