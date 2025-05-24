الدوري المصري، محمد شكري رجل مباراة سيراميكا وحرس الحدود

الدوري المصري، توج اللاعب محمد شكري ظهير سيراميكا كليوباترا، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مستحقا أمام حرس الحدود، بهدفين نظيفين، سجلهما رجب نبيل في الدقيقة 45+4 ومحمود زلاكا في الدقيقة 58.

تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود



وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - محمد رضا بوبو - اسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.

محمد شكري، فيتو

تشكيل حرس الحدود أمام سيراميكا

فيما دخل فريق حرس الحدود مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – محمد الدغميمي – مؤمن عوض

خط الوسط: محمد مجلي – محمد سامي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا

خط الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري

ترتيب سيراميكا وحرس الحدود بعد المباراة

بهذا الفوز رفع فريق سيراميكا رصيده من النقاط إلى 37 نقطة تقدم بها للمركز الخامس في المجموعة التتويج، قبل جولة واحدة من انتهاء الدوري المصري.

أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز التاسع في جدول الدورى الممتاز

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