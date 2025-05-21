كأس عاصمة مصر، بتروجت يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول

كأس عاصمة مصر، تقدم فريق بتروجت على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024-2025.

جاء هدف بتروجت في الدقيقة 34 عن طريق محمد إبراهيم دودو، بعد كرة بينية من هادي رياض أخطأ مدافع سيراميكا في التعامل معها، لتصل إلى دودو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار الشباك.

تشكيل بتروجت أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل بتروجت أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: عمرو صلاح

خط الدفاع: أحمد غنيم - هادي رياض - توفيق محمد - إسلام عبد الله - عبد العزيز السيد زيزو

خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي

الهجوم: محمد دودو - إسماعيل بامبا

تشكيل سيراميكا أمام بتروجيت

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - مازن ياسر - أيمن موكا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - إسلام عيسى - محمود زلاكة - حسين حسني.

ويدخل فريق سيراميكا المباراة متسلحا بفوزه الكبير على بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب.

وتعد مباراة اليوم، الرابعة بينهما في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها فى 3 لقاءات سابقة انتهت جميعها لصالح سيراميكا مباراتين في الدوري وواحدة في كأس عاصمة مصر بعد صعود بتروجيت هذا الموسم، ولم يعرف بتروجت تحقيق أي نتيجة إيجابية من قبل، سجل لاعبو بتروجت هدفين فقط، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

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