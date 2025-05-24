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رياضة

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم بهدف أمام حرس الحدود بالشوط الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، إنتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا أمام حرس الحدود، بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

هدف سيراميكا سجله اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 45+4 من عمر اللقاء.

 

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود 


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - محمد رضا بوبو  - اسلام عيسى -  محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.

تشكيل حرس الحدود أمام سيراميكا

فيما دخل فريق حرس الحدود مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – محمد الدغميمي – مؤمن عوض

خط الوسط: محمد مجلي – محمد سامي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا

خط الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري

مباراة سيراميكا وحرس الحدود

يسعى فريق سيراميكا لتحقيق الفوز والتمسك بالأمل في خطف المركز الرابع بجدول الدوري المصري، حيث يمتلك في جعبته 34 نقطة يحتل بهم المركز السادس ويأمل سقوط البنك والمصري.

أما حرس الحدود فيحتل المركز التاسع في جدول الدورى الممتاز ويأمل تحقيق مفاجأة الفوز وتحسين مركزه.

 

 

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