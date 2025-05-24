سيراميكا يفوز على الحرس بثنائية نظيفة بالدوري الممتاز

الدوري المصري، حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مستحقا أمام حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هدف سيراميكا الأول سجله اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 45+4 من اللقاء، أما الهدف الثاني فسجله اللاعب محمود زلاكا في الدقيقة 58 من اللقاء

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود



وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - محمد رضا بوبو - اسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.

تشكيل حرس الحدود أمام سيراميكا

فيما دخل فريق حرس الحدود مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – محمد الدغميمي – مؤمن عوض

خط الوسط: محمد مجلي – محمد سامي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا

خط الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري

ترتيب سيراميكا وحرس الحدود بعد المباراة

بهذها الفوز رفع فريق سيراميكا رصيده من النقاط إلى 37 نقطة تقدم بها للمركز الخامس في المجموعة التتويج، قبل جولة واحدة من إنتهاء الدسابقة.

أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز التاسع في جدول الدورى الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.