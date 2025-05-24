أحمد ياسر ريان يقود البنك الأهلى فى مواجهة المصرى بالدورى الممتاز

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة المصري، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب)

احمد ياسر ريان يقود البنك الأهلى لمواجهة المصري فى الدورى



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع... أمير مدحت، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح، محمد عبد الغنى، داو سيريل



خط الوسط.. سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم،



خط الهجوم احمد ريان، ياو انور

ويجلس على مقاعد البدلاء

عبد العزيز البلعوطي، حسن أحمد، محمد بسيوني، سيرجي اكا، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي، احمد سعيد.

ويلتقي فريق البنك الأهلى ونظيره فريق المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد فى الجولة الثامنة من المرحلة الثانية ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

مباراة المصري والبنك الأهلي

مواجهة اليوم حاسمة بشكل كبير في تحديد المركز الرابع بالدوري المصري وكلا الفريقين يسعي للفوز في ظل المنافسة القوية بينهما على المركز الرابع في الجدول هذا الموسم من أجل المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ترتيب المصري والبنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلى حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 37 نقطة بينما يأتي المصرى في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

الظهور الأول لميمي عبد الرازق

تعتبر مباراة اليوم هي الظهور الأول لميمى عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادى المصرى البورسعيدي بعد رحيل أنيس بوجلبان عن الفريق بسبب سوء النتائج.

ويأمل طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي مواصلة تألقه وتحقيق الفوز وحسم المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة بنسبة كبيرة

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