سعره مليون دولار، صراع المصري وسيراميكا لضم بن حمودة

كشف مصدر بنادي غزل المحلة، عن وجود مفاوضات مكثفة من قبل نادي المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات اللاعب التونسي محمد علي بن حمودة.

وأكد المصدر في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، أن إدارة نادي غزل المحلة منفتحة على بيع اللاعب التونسي ولا تمانع رحيله بشرط وصول عرض مالي كبير.

وواصل: "من الممكن أن يكون سعر بيع اللاعب محمد علي بن حمودة مليون دولار".

فرص المصري في التأهل للكونفدرالية

فريق المصري أمامه مباراتين أمام البنك الأهلي يوم السبت 25 مايو على إستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً، وحرس الحدود يوم السبت 31 مايو على إستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً.

الفوز في المباراتين يعني ارتفاع رصيده إلى 42 نقطة وخطف المركز الرابع وتذكرة التأهل للكونفدرالية لأنه سيعرقل البنك الأهلي في حال الفوز عليه بالجولة القادمة والتي تمثل ست نقاط لاسيما أن فارق النقاط بينهما نقطة واحدة.

الفوز بالمباراة القادمة يضمن للمصري التأهل للكونفدرالية حيث سيصبح رصيده 39 نقطة في حال خسارة البنك وسيراميكا المباراة المتبقية لهما.

خسارة المصري مباراته أمام البنك القادمة تبعده عن المنافسة بل والخروج منها.

المصري

فرص سيراميكا في التأهل بالكونفدرالية

يتبقى لفريق سيراميكا مباراتين هما حرس الحدود يوم السبت 25 مايو على إستاد هيئة قناة السويس الساعة 8 مساءً وبيراميدز يوم الأربعاء 28 على ستاد هيئة قناة السويس الساعة 8 مساء.

يحتاج سيراميكا إلى الفوز بمباراتيه المتبقيتين لخطف المركز الرابع والتأهل، حيث سيصل رصيده إلى 40 نقطة لكن شرط سقوط البنك والمصري بالتعادل أو الخسارة.

أما فاركو فتعد فرصته الأضعف، حيث يحتاج الفوز بلقاءيه أمام الأهلي يوم الأربعاء 28 على إستاد القاهرة الساعة 8 مساء والزمالك يوم السبت 31 مايو على إستاد القاهرة الساعة 8 مساءً مع خسارة الثلاثي البنك والمصري وسيراميكا مبارياتهم المتبقية.

وهي فرصة صعبة للغاية في ظل صعوبة مباراتيه المتبقيتين أمام الأهلي والزمالك.

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