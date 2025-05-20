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رياضة

البنك الأهلي يفوز على مودرن سبورت ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي

كأس عاصمة مصر، تأهل فريق البنك الأهلي لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وسجل أسامة فيصل هدف الفوز لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 18. 

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي تغلب على مودرن سبورت في الذهاب بثنائية نظيفة. 

 

تشكيل البنك الأهلي ضد مودرن سبورت 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، أمير مدحت، داو سيريل، أبوبكر كيتا.

خط الوسط: سيرجي آكا، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

تشكيل مودرن سبورت ضد البنك الأهلي 

 

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

جوائز كأس الرابطة

 وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه 
الوصيف 4 ملايين  
الثالث 2 مليون جنيه
الرابع 1.5 مليون جنيه

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