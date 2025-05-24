السبت 24 مايو 2025
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انضباط أول أيام امتحانات متطلبات الجامعة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القناة (صور)

جانب من الامتحانات،
جانب من الامتحانات، فيتو

شهدت جامعة قناة السويس، اليوم السبت، انطلاق امتحانات مقررات متطلبات الجامعة للعام الجامعي 2024-2025 بالكليات المختلفة، ومنها كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس. 

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وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سرحان، عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي من الدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. 

جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو

رئيس جامعة قناة السويس 

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل لجان الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي، رافقه خلالها الدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حيث اطمأن على حسن سير العملية الامتحانية، ومستوى الانضباط داخل اللجان، كما حرص على متابعة آراء الطلاب حول وضوح الأسئلة وتوفير الأجواء الملائمة لأدائهم.  

جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو

 

تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمنطقة المحيطة بالعيادات الخارجية 

كما تفقد رئيس جامعة القناة الأعمال الإنشائية الجارية بالمنطقة المحيطة بالعيادات الخارجية التابعة لكلية العلاج الطبيعي، والتي يتم تجهيزها لتكون أماكن انتظار مخصصة لتيسير الخدمة على المواطنين المترددين على العيادات، وعلى الطلاب أثناء تلقيهم التدريب العملي، مؤكدًا أهمية توفير بيئة متكاملة تسهم في دعم الدور العلاجي والتعليمي للكلية. 

بدأت امتحانات طلاب المستوى الأول في تمام الساعة العاشرة صباحًا، داعيًا الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والحضور إلى اللجان قبل وقت كافٍ من بدء الامتحانات.

جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو
جانب من الامتحانات، فيتو

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا اليوم امتحان متطلب الحاسب الآلي 153 طالبًا وطالبة. 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس امتحانات متطلبات الجامعة كلية العلاج الطبيعي الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة

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