اتحاد التجديف يعلن تنظيم النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للشواطئ

التجديف، قرر مسئولو اتحاد التجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، إقامة النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للتجديف الشاطئي، في مدينة العلمين الجديدة، ومخاطبة الاتحادات الأهلية في جميع القارات للمشاركة.

ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، أن هناك مساعي لمخاطبة الاتحاد الدولي من أجل وضع البطولة ضمن الأجندة الدولية بشكل منتظم كل عام.

وأوضح "القماطي"، أن الاتحاد المصري يولي اهتماما كبيرا بالتجديف الشاطئي، وهناك خطة طموحة الهدف منها وضع المنتخب المصري على منصات التتويج العالمية وصولا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكمل "القماطي": "الدولة المصرية لديها قدرات كبيرة وعظيمة على مستوى تنظيم البطولات الدولية، واتحاد التجديف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، يسعى للوصول ببطولة مصر الدولية إلى مكانة مميزة عالميا".

ومن المتوقع أن تشهد بطولة مصر الدولية مشاركة كبيرة من منتخبات العالم على مستوى جميع القارات، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة المصرية على مستوى تنظيم البطولات والأحداث العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.