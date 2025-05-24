السبت 24 مايو 2025
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رياضة

اتحاد التجديف يعلن تنظيم النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للشواطئ

التجديف على الشواطئ
التجديف على الشواطئ

التجديف، قرر مسئولو اتحاد التجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، إقامة النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للتجديف الشاطئي، في مدينة العلمين الجديدة، ومخاطبة الاتحادات الأهلية في جميع القارات للمشاركة.

ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، أن هناك مساعي لمخاطبة الاتحاد الدولي من أجل وضع البطولة ضمن الأجندة الدولية بشكل منتظم كل عام.

وأوضح "القماطي"، أن الاتحاد المصري يولي اهتماما كبيرا بالتجديف الشاطئي، وهناك خطة طموحة الهدف منها وضع المنتخب المصري على منصات التتويج العالمية وصولا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكمل "القماطي": "الدولة المصرية لديها قدرات كبيرة وعظيمة على مستوى تنظيم البطولات الدولية، واتحاد التجديف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، يسعى للوصول ببطولة مصر الدولية إلى مكانة مميزة عالميا".

ومن المتوقع أن تشهد بطولة مصر الدولية مشاركة كبيرة من منتخبات العالم على مستوى جميع القارات، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة المصرية على مستوى تنظيم البطولات والأحداث العالمية.

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