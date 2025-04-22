اتحاد التجديف يكرّم أسرة البطل الأولمبي الراحل علي إبراهيم (صور)

كرم الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، أسرة البطل الأولمبي الراحل علي إبراهيم أسطورة التجديف المصري، وذلك خلال حفل توزيع جوائز بطولة الجمهورية للتجديف التي أقيمت بمحافظة الإسماعيلية، وحملت اسم الراحل الكبير تخليدًا لمسيرته المشرفة.

تسليم درع التكريم لأسرة الراحل

وسلم رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة ورموز التجديف درع التكريم إلى نجلي البطل الراحل، مازن علي إبراهيم لاعب نادي القناة الرياضي وبطل منتخب مصر للتجديف، وشقيقه يوسف، وسط حضور كبير من أسرة التجديف المصرية ومحبي البطل الراحل.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

فوز نادي القناة بالبطولة

وفي لفتة طيبة من نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية، تسلّم مازن علي إبراهيم أيضًا "كأس المرحوم علي إبراهيم" بعد فوز نادي القناة بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للتجديف، والتي أُقيمت هذا العام باسم البطل الأولمبي الراحل، ليُسجَّل الكأس باسم البطل وتعود الكأس إلى ناديه الذي طالما مثّله ورفَع اسمه عاليًا في المحافل الدولية.

تقدير الرموز الرياضية المصرية

تأتي هذه المبادرة لتؤكد أن رموز الرياضة المصرية لا تُنسى، وأن الوفاء للروّاد هو جزء لا يتجزأ من رسالة الاتحاد المصري للتجديف ونواديه العريقة.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

وكانت بطولة الجمهورية للتجديف التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري بمشاركة 1004 لاعب ولاعبة من 14 نادي من مختلف محافظات الجمهورية أسفرت عن حصد لاعبي نادي القناة الرياضي على المركز الأول برصيد 25 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و8 ميداليات برونزية، وفي المركز الثاني جاء نادي المقاولون العرب برصيد 23 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و6 ميداليات برونزية، فيما جاء في المركز الثالث نادي اتحاد الشرطة برصيد 15 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

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