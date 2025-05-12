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رياضة

اتحاد التجديف يطلب استضافة بطولة العالم الشاطئية 2027 المؤهلة للأولمبياد

التجديف الشاطئي،
التجديف الشاطئي، فيتو

التجديف، استقر مسئولو اتحاد التجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، على التقدم بملف للاتحاد الدولي يتضمن طلب استضافة منافسات بطولة العالم للتجديف الشاطئي 2027، والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويعمل مسئولو اتحاد التجديف على تجهيز ملف قوي لتقديمه إلى الاتحاد الدولي، يتضمن مكان إقامة منافسات البطولة، وتجهيزات الاتحاد، واستعراض قدرات الدولة المصرية من خلال استضافة أكبر الأحداث والمناسبات الرياضية.

وقرر مسئولو اتحاد التجديف، إقامة منافسات البطولة في مدينة العلمين الجديدة، وهي عاصمة للسحر والجمال، وشهدت تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية، من بينها بطولات للتجديف الشاطئي، وظهرت بشكل مميز أبهر جميع الحاضرين.

ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، أن الاتحاد المصري يولي اهتماما كبيرا بالتجديف الشاطئي خلال الفترة الحالية، وأن مصر تمتلك فرص كبيرة للمنافسة على حصد الميداليات وتحقيق الإنجازات والنجاحات.

وأوضح “القماطي”، أن الاتحاد المصري يعكف حاليا على تجهيز ملف قوي من أجل تقديمه للاتحاد الدولي، وأن الاتحاد يحظى بدعم كبير من كافة مؤسسات الدولة، وهناك تعاون كبير مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

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التجديف اتحاد التجديف شريف القماطي بطولة العالم للتجديف الشاطئي أولمبياد لوس أنجلوس 2028

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