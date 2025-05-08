الخميس 08 مايو 2025
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محافظ دمياط يشهد انطلاق مهرجان التجديف "مراكب الكياك"

محافظ دمياط يشهد
محافظ دمياط يشهد انطلاق مهرجان التجديف "مراكب الكياك"

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، انطلاق مهرجان التجديف بمراكب "الكياك"، والذي أقيم في نهر النيل انطلاقًا من مرسى كوبري دمياط التاريخي، المعروف بـ"جسر الحضارة"، وحتى منطقة حي الأعصر، ضمن أولى فعاليات مديرية الشباب والرياضة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

وحضر المهرجان من القيادات التنفيذية المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري، والدكتور عمرو حنفي المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة.

انطلاق مهرجان التجديف بمراكب “الكياك” في عيد دمياط القومي
انطلاق مهرجان التجديف بمراكب “الكياك” في عيد دمياط القومي

 

محافظ دمياط: فعاليات رياضية متنوعة طوال الشهر

 

وأشاد الدكتور الشهابي بمشاركة مديرية الشباب والرياضة في احتفالات العيد القومي، مؤكدًا استمرار الفعاليات الشبابية والرياضية طوال شهر مايو، إلى جانب افتتاح عدد من المنشآت الرياضية الجديدة بالمحافظة. كما حرص على الحديث مع الشباب المشاركين في المهرجان، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير رياضة التجديف وتعزيز دعمها في دمياط.

من جانبه، وجّه الدكتور محمد فوزي التهنئة لمحافظ دمياط، مثمنًا جهوده في دعم وتطوير القطاع الرياضي والشبابي، ومؤكدًا أن ما يشهده هذا القطاع من تقدم يأتي بفضل الدعم المستمر من القيادة التنفيذية بالمحافظة لتقديم خدمات تليق بالمواطن الدمياطي.

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