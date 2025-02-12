وزير الرياضة يلتقي والدي فقيد التجديف محمد عمرو ويهديهما تذكرتي عمرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسرة فقيد التجديف ولاعب نادي الكهرباء محمد عمرو مصطفى والذي غرق بنهر النيل أثناء التدريب مع ناديه بمنطقة الزمالك.

وأهدى وزير الرياضة والدي الفقيد تذكرتين للعمرة تكفلت بهما وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد وزير الرياضة حرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في توفير تذكرتين للعمرة مخصصة لوالد ووالدة الفقيد وذلك نزولًاعن رغبة والدة الفقيد بتأدية فريضة العمرة.

تلبية لرغبة والدته، وزير الرياضة يلتقي أسرة فقيد التجديف محمد عمرو ويهديهم تذكرتي عمرة

وتوجه وزير الشباب بالشكر للقائمين على سفارة المملكة العربية السعودية بتسهيل الحصول على تأشيرة العمرة لوالدة ووالد اللاعب.

وكان اللاعب الفقيد محمد عمرو مصطفى لاعب نادى الكهرباء قد تم العثور على جثمانه، بعد غرقه خلال التدريبات مع ناديه، بعد سقوطه من قارب فى نهر النيل بمنطقة الزمالك.

أشرف صبحي يلتقي عائلة محمد صلاح بشأن مركز شباب نجريج

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،عائلة محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، متمثلة في عبد العزيز أحمد، خال اللاعب ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، وحضور أحمد بلال عضو مجلس الإدارة، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمركز بعد تطويره منتصف مارس.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب محمد صلاح، تم تجهيزه بجميع الإمكانيات، ويُعد واحدا من أكبر مراكز الشباب، وإضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في محافظة الغربية، وسيساهم في اكتشاف ورعاية المواهب الناشئة.

أشرف صبحي يلتقي خال محمد صلاح بسبب مركز شباب نجريج

وأشار الوزير إلى أن محمد صلاح يعد نموذجا مشرفا للشباب المصري، ودعمه لإنشاء مركز الشباب في مسقط رأسه بقرية نجريج يعكس التزامه بدعم الرياضة والتنمية المجتمعية.

وقال صبحي: "نعمل على تنسيق كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج في منتصف مارس، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر ونجمها العالمي محمد صلاح، من خلال التعاون الوثيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان جاهزية المركز".

فيما توجه عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح وخال النجم المصري، بخالص الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على جهوده الكبيرة في دعم وتطوير مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج؛ تمهيدًا لافتتاحه الرسمي.

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