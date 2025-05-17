في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الصحة العالمية تحذر من 5 أعراض

تحيي منظمة الصحة العالمية في 17 مايو من كل عام ذكرى اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم للتوعية بخطورة المرض وأسبابه وأعراضه.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا (140/90 مليمتر زئبق أو أكثر، وهو مرض شائع ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يُعالَج).

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يطبق عليه اسم "القاتل الصامت" لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا يشعرون بأعراض، والطريقة الوحيدة لمعرفة ارتفاع ضغط الدم هي قياسه.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يسبب الارتفاع الشديد في ضغط الدم أعراضًا مثل:

١-الصداع الشديد

٢-عدم وضوح الرؤية

٣-ألم في الصدر

٤-صعوبة في التنفس

٥- دوخة

تشمل عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

١-المُسنون

٢-العوامل الوراثية

٣-زيادة الوزن أو السمنة‬

٤-الخمول البدني

٥- النظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون، أو الذي تقل فيه الفواكه والخضروات، أو كلا الأمرين

٦-تعاطي التبغ.

خطورة ارتفاع ضغط الدم

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع ضغط الدم، حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالتالي:

١-أمراض القلب والأوعية الدموية

٢-الفشل الكلوي

٣-العمى

٤-ضعف الإدراك

٥-السكتة الدماغية

أشارت أن الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم. وعلى الرغم من أنه بإمكان الأفراد قياس ضغط دمهم بأنفسهم باستخدام أجهزة آلية، فإن التقييم الذي يجريه الاختصاصي الصحي مهم لتقييم المخاطر والحالات المرتبطة بها

طرق الحماية من ارتفاع ضغط الدم

أكدت أنه يمكن أن تساعد التغييرات الطفيفة في نمط الحياة على خفض ضغط الدم المرتفع:

١-تناول غذاءً صحيًا قليل الملح يحتوي على المزيد من الخضروات والفواكه.

٢-توقف عن التدخين.

٣-تخلص من وزنك الزائد

٤-مارس النشاط البدني من خلال المشي أو الركض أو الرقص لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، أو مارس الأنشطة التي تعزز القوة لمدة 75 دقيقة في الأسبوع

٥- تحكم في الضغوط النفسية والإجهاد

٦- تناول الأدوية

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